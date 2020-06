Już wiadomo, gdzie odbędzie się pogrzeb Jerzego Pilcha

Jerzy Pilch zmarł pod koniec maja w swoim domu w Kielcach. Smutną informację potwierdziła żona pisarza, Kinga. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" żona autora "Pod Mocnym Aniołem" powiedziała, że Jerzy Pilch zmarł we wtorkowe popołudnie. Od kilku dni narzekał na złe samopoczucie i kiepskie ciśnienie. - Do ostatnich chwil życia był świadomy. Był ciepłym, czułym człowiekiem. Kochał życia, nie był samotnikiem, jak próbowano go przedstawiać - mówiła żona pisarza na łamach "Wyborczej".