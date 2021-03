Kaczorowska już planuje kolejną ciążę? Marzy o chłopcu i ma dla niego imię

Agnieszka Kaczorowska poznała płeć swojego drugiego dziecka, które już niedługo pojawi się na świecie . Okazuje się, że do dwuletniej Emilki dołączy kolejna dziewczynka. Jednak Kaczorowska marzy o synu - nawet ma dla niego imię. Może się więc okazać, że druga ciąża aktorki i tancerki nie będzie ostatnią.

Na instagramowym profilu Kaczorowskiej pojawił się wpis dotyczący płci drugiego malucha: "Już oficjalnie i z całą pewnością pod moim sercem bije kolejne serduszko DZIEWCZYNKI. Maciek Pela się bardzo cieszy, bo jak to mówi, obsługę dziewczynki już zna, a ja się cieszę, bo dostaniemy szansę na wychowanie kolejnej silnej, mądrej, wartościowej, pewnej siebie kobiety, która wniesie wiele dobra i piękna do tego świata. To jest właśnie moje największe marzenie względem naszych córek!".