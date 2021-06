Kaczorowska w objęciach męża. Internauci jej nie odpuszczają

Aktorka wrzuciła do sieci nagranie, na którym w romantyczny sposób tańczy z mężem. Jej obserwatorzy pamiętają jednak każde jej słowo i nie spodobał im się kolejny wyidealizowany kadr z życia Kaczorowskiej: "Sorry, ale wole brzydotę niż sztuczne piękno", "Ale to jest sztuczne troszkę", "Kurczę, lubię Pani osobę, ale nie rozumiem, po co co chwilę dodawać takie prywatne filmy na portale publiczne? Przecież nie musicie udowadniać ludziom że się kochacie? Tym bardziej, że widać, że te filmy są ustawione od a do z" - pisały jej obserwatorki.