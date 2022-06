Kaczorowska wymyśliła taniec Karolinie Pisarek. Ile zarobiła?

- Karolina od razu zapytała, jak się rozliczymy. Nazwijmy to po prostu barterem, nie wyobrażałam sobie wziąć za to normalnego wynagrodzenia. Nawet nie do końca wiedziałabym, jak mam to policzyć. Czy za godzinę, czy za przygotowanie choreografii. [...] Wiedziałam, że jak potrzeba dodatkowego treningu, to robimy dodatkowy trening, kompletnie nie miało dla mnie znaczenia, ile na to poświęcę pracy, dla mnie najważniejszy był efekt i to, żeby oni czuli się z tym dobrze – powiedziała.