Kaczyński czy Tusk? Skiba o tym, kogo łatwiej sparodiować

Krzysztof Skiba współtworzy nowy serial satyryczny - "Ekler". Będzie tam sporo odniesień do znanych biskupów i ojca Tadeusza Rydzyka, a także polityków związanych z rządem Prawa i Sprawiedliwości jak Beata Szydło czy Zbigniew Ziobro. Serial może narobić zamieszania, bo pokazuje parodie nie tylko polityków, ale właśnie także duchowieństwa: pojawiają się księża, siostry zakonne. Skiba w rozmowie z WP opowiedział o pracy nad nową produkcją. Czy politycy to wdzięczny materiał do parodiowania? Łatwiej byłoby sparodiować Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska? Posłuchajcie, co powiedział muzyk.