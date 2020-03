Kalie Shorr ma koronawirusa. Wychodziła tylko po jedzenie

Kalier Shorr to młoda gwiazda muzyki country, która przez ostatnie trzy tygodnie siedziała zamknięta w domu. Wyjątkiem były szybkie wypady po zakupy spożywcze. Niestety to wystarczyło, by zaraziła się koronawirusem.

Kalie Shorr miała ostre objawy. Po tygodniu czuje się lepiej (Getty Images)