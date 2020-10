Kalska zajęła stanowisko. Gwiazda TVP stoi po stronie kobiet

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji embriopatologicznej wśród znacznej części społeczeństwa budzi ogromne wzburzenie. Do protestów każdego dnia dołącza coraz więcej osób, w tym tych znanych.

Co zaskakujące, swoje poparcie dla protestujących wyrażają również gwiazdy TVP. Jedną z nich jest Adriana Kalska, której kariera zawodowa w zasadzie opiera się na działalności w ramach telewizji publicznej. Rola w serialu "M jak Miłość" przyniosła jej ogromną rozpoznawalność.

Mimo tego, co trzyma ją przy TVP, Adriana Kalska postanowiła okazać swoje niezadowolenie. Aktorka nie zgadza się z wyrokiem Trybunału. To, co myśli, pokazała na Instagramie.