Kamil Bednarek w "DDTVN". Wyglądał inaczej niż zwykle

Kamil Bednarek niedawno świętował 10-lecie swojej pracy artystycznej. Teraz, podobnie jak większość, przebywa na przymusowej kwarantannie. To jednak nie przeszkodziło wokaliście w pracy nad nowym singlem, który właśnie ujrzał światło dzienne. Po raz pierwszy na żywo widzowie mogli usłyszeć go w sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN".

- Utwór jest rzeczywiście inny, niż to, co grałem wcześniej. Nie jest do końca reggae’owy - powiedział w śniadaniówce.