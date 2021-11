"Zawsze razem". Wiemy, co się stanie z psem Durczoka

Kamil Durczok na swój profil na Instagramie regularnie wrzucał zdjęcia i filmy ukochanego owczarka niemieckiego. Nawet w opisie podkreślił, że to ich wspólny profil: "Kamil & Dymitr. Ja - Wolny i niezależny. On też". Miłość dziennikarza do czworonoga była bezgraniczna, więc łatwo można sobie wyobrazić, że zwierzę bardzo tęskni za swoim panem, który nie wrócił ze szpitala.