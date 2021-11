Poznały się w "Rolniku". Sporo je łączy. "Jak matka z córką"

"Rolnik szuka żony" to z założenia program randkowy, ale zdarza się, że kreuje nie tylko romantyczne relacje, ale też przyjaźnie. Mowa nie tylko o platonicznych związkach między rolnikami czy rolniczkami i gośćmi zaproszonymi przez nich do gospodarstw. Okazuje się, że czasem zaprzyjaźniają się ze sobą konkurentki do roli partnerki farmera albo, jak tym razem, same farmerki.