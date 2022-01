Kampania Walentynkowa w artystycznym wydaniu

14 lutego to niezwykła data w kalendarzu - dzień, który jak żaden inny kojarzy się z romantyczną atmosferą i miłosną symboliką z sercem w roli głównej. Tych elementów nie mogło zabraknąć w najnowszej, walentynkowej kampanii marki Apart, w której idealnie dopasowany duet stworzyli Dominika Wysocka i Mikołaj Krawiecki z "Top Model". Sesja prezentuje nie tylko tę utalentowaną i piękną parę, ale przede wszystkim biżuterię z kolekcji Apart, która wpisuje się w aurę święta zakochanych. Nie zabrakło motywów kojarzonych z uczuciami, pochodzących głównie z kolekcji Apart Love Love, w której serca zdobią setki różnorodnych wzorów z diamentami, ze złota i srebra. To biżuteria wprost wymarzona do tego, aby obdarować ukochaną w Walentynki. Zakochane pary mogą także sprawić sobie wyjątkowy, wspólny prezent - komplet bransoletek dla dwojga, który podkreśli ich wzajemne uczucia i więź.