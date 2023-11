Kandydatka Miss Universe z Pakistanu przeszła po wybiegu na swoich zasadach. Zaskoczyła widzów i jury

Kto został Miss Universe 2023?

To nie wystarczało jednak, aby zostać Miss Universe. Tytuł najpiękniejszej kobiety we wszechświecie przypadł w tym roku Sheynnis Palacios z Nikaragui. Na podium znalazły się też kolejno Anntonia Porsild z Tajlandii i Moraya Wilson z Australii. Polskę reprezentowała Angelika Jurkowianiec. Polka nie znalazła się w finałowej dwudziestce, przez co nie wiadomo, które miejsce dokładnie zajęła.