Kanye West zareagował na pozew Kim Kardashian. Będzie walczyć o dzieci

To już koniec małżeństwa Kim Kardashian i Kanyego Westa. Niedawno gwiazda "Keeping Up With The Kardashians" złożyła papiery rozwodowe. Teraz popularny raper odpowiedział na nie i postawił swoje warunki.

Share

Kim Kardashian postawiła twarde warunki Źródło: Getty Images , Fot: Ian West - PA Images