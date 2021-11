"Kapitan Żbik i żółty saturator" w Teatrze Syrena. James Bond z Peweksu daje radę [RECENZJA]

Dwuipółgodzinny, dwuaktowy musical w Teatrze Syrena to wyjątkowo udane widowisko. Wpływają na to dopracowane szczegóły. Reżyser akcję przedstawienia umieścił w centrum Warszawy w komiksowej scenografii i pięknych kostiumach Anny Chadaj. Tę eksplozję kolorów podkreśla dopracowana choreografia Eweliny Adamskiej-Porczyk. Aktorzy – zarówno podczas solowych występów, jak i w scenach zbiorowych, mają do wykonania poważne zadania. Adamska-Porczyk nadaje obsadzie plastyczność i świetnie dopasowuje ruch do charakteru postaci.