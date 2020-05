Karol Strasburger gratuluje Lewandowskim wyboru imienia dla córki

- Gratuluję Ani i Robertowi, że znowu zostali rodzicami. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy zainspirować ich, aby nazwali swoją córkę Laurka. Wcześniej to imię nie było tak bardzo popularne – powiedział w rozmowie z "Faktem".

Prowadzący "Familiadę" ma też kilka dobrych rad dla piłkarza i jego żony: - Z racji tego, że jesteśmy osobami publicznymi, to mogę im poradzić, aby prywatność dziecka była dla nich priorytetem. Bo nie wiadomo, czy kiedyś Laura będzie chciała występować w mediach. Ja i Małgosia wyznajemy taką zasadę, że nie pokazujemy córki, bo to sfera naszego życia, którą chcemy zachować tylko dla siebie. A po drugie to życzę im, żeby poświęcali Laurze jak najwięcej czasu, żeby dziecko cały czas miało z nimi kontakt. Oczywiście, na samym początku noworodek potrzebuje mamy, ale ojciec tak samo musi ciągle przy nich trwać.