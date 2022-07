Karol Strasburger skończył 75 lat i nadal imponuje formą. I motywuje!

"Dziękuję Wam za każde miłe słowo, jakie do mnie kierujecie. A teraz słówko do tych młodszych, co tu zaglądają - dbajcie o siebie, nie palcie, nie niszczcie zdrowia, nie wyśmiewajcie się ze starszych i nie wyzywajcie ich od "dziadków, starych pryków, skamielin z obwisła skórą, obleśnych dziadów" itp., bo to właśnie oni często są dla was lepszym przykładem od rówieśników. Nie każdy w sile wieku jest fizycznie i mentalnie starszym człowiekiem, ale na to trzeba pracować całe życie" - dodał.