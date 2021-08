Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakochany w Laurze. Pokazał fanom jej nowe zdjęcie

Tego nie spodziewali się nawet najwierniejsi i najwięksi fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Gdy kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że Karol i Laura, którym telewizyjni eksperci dobrali zupełnie innych partnerów, są razem, wszyscy wstrzymali oddech. Ale jak to? - pytali fani. Część z nich była zachwycona takim obrotem spraw, inni nie dowierzali i wróżyli parze rychłe rozstanie. A co na to sami zakochani? Nie przejmują się opiniami internautów i nieustannie udowadniają, jak wielkim darzą się uczuciem.