Karolina Czarnecka w Lasach!

LASY to dobrze wszystkim znana kameralna przestrzeń Opery Leśnej, którą tworzy zespół Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART. To najbardziej naturalna scena muzyczna na świecie, w której panuje niesamowita atmosfera. To miejsce, gdzie możecie oddać się duchowej uczcie słuchając utworów artystów nagradzanych i docenianych w Polsce i zagranicą. Nasze ubiegłoroczne wydarzenia otrzymały „Sopocką Perłę”, a w plebiscycie Gazety Wyborczej „Pomorskie Sztormy” zajęliśmy drugie miejsce w kategorii Wydarzenie Roku.