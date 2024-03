Karolina Czarnecka zasłynęła dzięki piosence "Hera, koka, hasz, LSD". Co dzisiaj robi i jak wygląda?

Polacy usłyszeli o Karolinie Czarneckiej w 2014 roku, a wszystko za sprawą jednego, pamiętnego występu. 25-letnia wówczas artystka zaśpiewała podczas 35. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i nieco niespodziewanie stała się wówczas największą gwiazdą wydarzenia. Czarnecka na scenie zaśpiewała bowiem cover utworu The Tiger Lillies "Heroin and Cocaine", który w tłumaczeniu Romana Kołakowskiego zyskał tytuł "Hera, Koka, Hasz, LSD".