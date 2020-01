Karolina Gilon bierze lekcje tańca. Świetnie jej idzie

Karolina Gilon wielu kojarzy się jedynie z "Top Model", "Love Island", imprezami branżowymi i pozowaniem na ściankach. Nic bardziej mylnego! Modelka inwestuje w swój rozwój.

Piękna blondynka z tatuażami - tak właśnie jeszcze niedawno postrzegano Karolina Gilon pokazała się widzom Polsatu w "Love Island. Wyspa miłości". Modelka, oprócz pozowania na ściankach, postanowiła dodać coś do swojego życia. Nadal jest piękna, ma tatuaże, a figury zazdrości jej wiele młodych dziewcząt. W dalszym ciągu pokazuje się w pięknych strojach i wdzięcznie, z uśmiechem pozuje na ściankach. Gilon zaczęła pobierać lekcje tańca.

Na InstaStory Karolina Gilon opublikowała nagrania z lekcji tańca. Trzeba przyznać, że modelka rusza się całkiem nieźle. I choć początki bywają trudne, a pech nie odpuszcza, nic jej nie przeszkodziło w dobrej zabawie - nawet złamany obcas nie pokrzyżował planów Gilon. Karolina, co widać, świetnie bawi się podczas tańca. Sprawia jej to przyjemność i jest to zauważalne. Z uśmiechem na twarzy wykonuje każdy ruch.