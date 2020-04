Karolina Gilon chwali się urokami związku. Jest naprawdę szczęśliwa

Życie uczuciowe Karoliny Gilon jest chętnie komentowanym tematem. Zdaje się, że ostatnimi czasy wpływ mógł mieć na to jej epizod w programie "Love Island" - skoro uczestnicy obnażają swoje uczucia, to dlaczego nie prowadząca? Do niedawna Gilon raczej milczała, jednak w końcu coś w niej pękło. Od jakiegoś czasu jest w związku z Adamem Niedzielskim. Nowa relacją ją uskrzydliła.

Czas kwarantanny dla wielu jest trudny. Nie chodzi tylko o tych, którzy w pojedynkę siedzą zamknięci w domu, bo ich sytuacja jest zrozumiała. Mowa tutaj o parach, które niejednokrotnie pierwszy raz spędzają ze sobą tak wiele czasu, co może okazać się dla nich trudne do przetrwania. Karolina Gilon i Adam Niedzielski zdecydowanie do nich nie należą. Na instagramowym profilu celebrytki pojawiło się ich wspólne zdjęcie. "Muszę przyznać, ze my z Adasiem radzimy sobie całkiem nieźle! Zero kłótni, a wręcz przeciwnie: dobra zabawa!!! PÓKI CO" - napisała.