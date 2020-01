Karolina Gilon na romantycznej wyprawie. Rzym jej sprzyja

Plotki o jej nowym związku krążyły wśród fanów już od jakiegoś czasu. Karolina Gilon w końcu potwierdziła tę relację uroczym zdjęciem na Instagramie.

Życie uczuciowe Karoliny Gilon jest chętnie komentowanym tematem. Zdaje się, że ostatnimi czasy wpływ mógł mieć na to jej epizod w programie "Love Island" - skoro uczestnicy obnażają swoje uczucia, to dlaczego nie prowadząca? Do tej pory Gilon raczej milczała, jednak przyszedł czas, by to zmienić.