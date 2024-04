Karolina Gilon opowiedziała o kłótni z Mateuszem z "Love Island". Pojawiły się "kłopoty w raju"

Nie martwcie się, bo my z Matim się już pogodziliśmy, mieliśmy taką kłótnię pierwszą, może drugą mocniejszą trochę. Ale uważam, że kłótnie w związku występują tylko wtedy, kiedy ludziom na sobie zależy. (...) Kiedy ludzie już odpuszczają, kiedy im nie zależy na drugiej osobie, to przestają się kłócić. (...) W momencie, kiedy jest czasami złość na jakieś rzeczy w związku, to znaczy, że druga osoba jest dla nas ważna i tą kłótnią chcemy osiągnąć jakiś cel, czyli dojść do porozumienia, zrozumienia - stwierdziła.