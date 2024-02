Karolina Gilon spotyka się z uczestnikiem "Love Island"?! Fani przedstawiają DOWODY. Jest zdjęcie

Karolina Gilon nie chciała zdradzić, kim jest jej partner, więc do akcji wkroczyli internetowi "detektywi". Szybko pojawiły się wnioski, że ukochanym celebrytki jest były uczestnik programu "Love Island", Mateusz Świerczyński z 7. edycji. Wszystko przez to, że gwiazda stacji Polsat publikowała zdjęcia z wakacji na Malediwach jedynie z męską dłonią. Ujęcia z identycznych miejsc w tym samym czasie wrzucał do sieci również Mateusz.