Jej mąż może trafić do więzienia. Zabroniła mu jednego

Niedawno Iwan Wyrypajew protestował pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie z hasłem: "Rosjo, nie bój się wolności dla Nawalnego!" . W wyniku tego aktywizmu oraz mówienia w mediach o sytuacji politycznej w Rosji reżyser trafił na listę proskrypcyjną, co oznacza, że gdyby znalazł się na terenie ojczyzny, mógłby trafić do więzienia.

Protestowali przeciwko zatrzymaniu Nawalnego. Oto, gdzie trafili

- Prawdopodobnie straciłem kontakt z ojczyzną. Jeśli pojadę do Rosji, to będę zatrzymany. Żona powiedziała, że nie mogę tam pojechać. To dla mnie bardzo przykre, bo w Rosji mam ojca, który jest starszym człowiekiem. Jeśli coś mu się stanie, to nie mam pojęcia, co zrobię - wyznał.