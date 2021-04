Karolina Korwin Piotrowska o "Kamerzyście". "Patologia na horyzoncie!"

"Panie Wąsik, zajmuje się pan celebryta jadącym 250 na godzinę, który ma na prawników i wywinie się w sekundę, a tu, pod nosem dzieją się autentyczne tragedie. Za mało medialne? Nie opłaca się? Słabo wypada w telewizji? To jest patologia internetu, patologia ludzka, zero empatii i szambo w czystej postaci. Zgłaszajcie to. Bardzo proszę. YouTube na razie ma to gdzieś. Bo wiadomo, liczy się tylko kasa" - podsumowała dziennikarka.