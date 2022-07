Karolina Lizer zwyciężyła w Opolu. Wyznała, czym dla niej jest seks

Na koniec zwyciężczyni z Opola przyznała, że ma bardzo romatycznego partnera. Dba m.in. o to, by w ich wspólnym mieszkaniu był odpowiedni nastrój. - W ogóle on bardzo o mnie dba. Wiem, że mnie bardzo kocha i zrobiłby dla mnie wszystko. Często jeździ ze mną na koncerty, ale nie po to, żeby mnie pilnować, tylko żeby mnie wspierać. Był przy mnie zanim przyszły sukcesy zawodowe. To jest bardzo piękne i życzę każdej kobiecie takiego mężczyzny - zakończyła.