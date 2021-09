Karolina Malinowska i Olivier Janiak 18 lat po ślubie. Modelka pokazała zdjęcie z uroczystości

Jak napisała Karolina Malinowska: "Dawno, dawno (18 lat) temu, w nie tak bardzo odległej krainie, pewien Książę pocałował żabę i od tego momentu była to już zupełnie inna bajka. Prawda Oli?". Pod ślubnym zdjęciem, na którym widać całujących się małżonków, posypały się gratulacje i życzenia miłości na kolejne długie lata. Na zaczepkę żony odpowiedział też wywołany do tablicy Olivier Janiak, choć on pamięta tę bajkę nieco inaczej.