Karolina Pajączkowska bez makijażu

Karolina Pajączkowska jest byłą modelką i zarazem jedną z najbardziej urodziwych dziennikarek TVP. Każde kolejne zdjęcie, które dodaje na swoim instagramowym profilu, tylko to potwierdza. Telewizja publiczna ma szczęście do piękności. To w TVP pracują Izabella Krzan i Marcelina Zawadzka - obie nosiły tytuł najpiękniejszych Polek. Krzan to Miss Polonia 2016, a Zawadzka Miss Polonia 2011. Pajączkowska też walczyła w konkursach. W 2011 roku reprezentowała Polskę na wyborach Miss Intercontinental, a w 2012 walczyła o tytuł Miss Exclusive of the World.