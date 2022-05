Karolina Pisarek i jej przyjaciółki w krótkich szlafroczkach. Ciąg dalszy wieczoru panieńskiego

Karolina Pisarek wie, jak zadbać o to, by stale o niej mówiono. W przerwach pomiędzy medialnym sporem z Michałem Wiśniewskim za kulisami programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" chętnie dzieli się z fanami relacjami z przygotowań do ślubu z Rogerem Sallą, z którym zaczęła się spotykać w 2021 r. Wszystko potoczyło się lawinowo. Kupili piękną willę wartą 5 mln zł, mają psa, teraz planują wspólnie sakrament małżeństwa.