Karolina Pisarek i jej ukochany postawili na kolejny duży krok. To wspólne gniazdko

No właśnie, to życie prywatne Pisarek było najbardziej zaskakujące. W tym aspekcie wydarzyło się tak wiele, że nawet najwierniejszych fanom modelki trudno było za tym nadążyć. Niespodziewane było dla wielu to, że Karolina Pisarek związała się z osobą, która kompletnie nie była czynna w show-biznesie.