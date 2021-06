Karolina Pisarek jak gwiazda sprzed lat! Te zdjęcia zapierają dech w piersiach

Jak niewiele wystarczy, by Karolina Pisarek wyglądała nieziemsko! Na tych fotkach do złudzenia przypomina gwiazdy z ubiegłych lat. Naturalnie, lekko, subtelnie - to idealny opis tego, jak modelka wygląda na zdjęciach, które opublikowała. Ilość reakcji, jakie zebrała jedynie to potwierdza!