Karolina Pisarek ma 23 lata i właśnie kupiła mieszkanie. Wydała miliony

Karolina Pisarek razem ze swoją przyjaciółką Martą Gajewską-Komorowską niedawno wygrały 100 tys. zł w drugiej edycji programu "Ameryka Express" . To jednak niewielka kwota w porównaniu do sumy, którą modelka wydała na swój wymarzony apartament.

Jeszcze jedna kwestia przekonała Karolinę Pisarek do zajęcia ogromnego apartamentu.

- Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam mieszkanie, w którym garderoba jest większa od mojej sypialni, to wiedziałam, że to odpowiednie miejsce na przeprowadzkę z całym moim dobytkiem - dodała.

Rzeczywiście, jak pokazała w sobotę na Insta Story, w trakcie przeprowadzki zgromadziła mnóstwo rzeczy, w tym głównie ubrań, które spakowała do dużych worków.

Jej nowe mieszkanie to dwupiętrowy loft z oknami o wysokości 6 metrów po trzech stronach świata. Aranżacją wnętrz zajął się włoski projektant. Ponadto modelka ma do swojej dyspozycji jacuzzi oraz taras z ogrodem na dachu. Wielu może jej pozazdrościć tak komfortowych warunków do życia.