Karolina Pisarek miała wypadek. Przez niego straciła kontrakty

- Jest ok. Jest lepiej. Wiadomo, że szkoda mi tych niektórych moich kontraktów. Trzeba się podnieść. Trzeba iść dalej. Żeby być gdzieś tam na szczycie i osiągnąć sukces, to trzeba się podnosić ze swoich porażek. Mimo że wielu ludzi mówi o sukcesach, bo o nich jest najgłośniej, to po drodze do sukcesu spotyka się wiele schodów, które nie są łatwe, żeby przez nie przejść - stwierdziła modelka.