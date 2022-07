Karolina Pisarek o terapeucie w kontrakcie "Tańca z gwiazdami". "To jest moja prywatna sprawa"

Karolina Pisarek zaczęła przygodę z show biznesem w 2015 roku od programu "Top Model", w którym wystąpiła, mając 18 lat. Nastolatka dotarła do finału piątej edycji, przegrywając wówczas z Radosławem Pestką. Od tamtej pory rozwija nie tyle karierę modelki, co celebrytki, chętnie przyjmując zaproszenia do programów rozrywkowych. W ostatnim czasie głównie tych produkcji Polsatu.