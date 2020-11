Karolina Pisarek odpowiedziała Joannie Krupie: "Wstydź się!"

- Kochana! Jak ja bym chciała, żebyś nie była w programie, to byś nie prowadziła Front Row! - zapewniła Krupa. - No naprawdę, ja jestem szczera. Ja jestem wystarczająco już poważną kobietą i nie mam czasu na takie dziecinne "ping pong". To jest dziecko. Tak naprawdę jakbym miała dziecko jako młoda kobieta, to by mogła być moją córką. Come on, ja cię wylansowałam! Top Model cię wylansowało. Chociaż miej szacunek...” - zwróciła się do Pisarek.