Karolina Pisarek ufundowała siostrze operację. Nie mogła patrzeć na jej cierpienie

"Od wczesnych lat szkoły podstawowej aż po osiemnastkę zawsze znalazł się ktoś skory do śmiania się z twarzy Oli, doprowadzając ją tym w końcu do depresji" - napisała Karolina Pisarek , która podzieliła się trudną historią siostry na Instagramie.

Z okazji urodzin modelka postanowiła dać siostrze najlepszy z możliwych prezentów - nowy, kształtny nos. We współpracy ze znanym chirurgiem plastycznym zorganizowała dla Oli operację, której efekty możemy podziwiać na dołączonym do posta nagraniu wideo.

"Nowy nos to nie tylko zmiana profilu twarzy, to także - a może i przede wszystkim, poprawa nastawienia u Oli do relacji towarzyskich i do życia!" - pisze dawna finalistka "Top Model".