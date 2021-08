Karolina Pisarek w intymnym uścisku z nowym partnerem. Kim jest mężczyzna?

Karolina Pisarek po raz pierwszy dała się poznać szerszej publiczności sześć lat temu w 5. edycji "Top Model", gdzie udało jej się zająć 2. miejsce. To oczywiście otworzyło jej drogę do kariery, bo nie musiała zbyt długo czekać po zakończeniu programu, by otrzymać pierwsze zlecenia. Można śmiało stwierdzić, że pod kątem sławy przyćmiła Radosława Pestkę, który wygrał wspomniany wyżej sezon "Top Model".