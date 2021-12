Karolina Pisarek w samym body. Mówi o miesiącach treningów i diet

Na instagramowym profilu Karoliny Pisarek pojawiła się seria zdjęć z sesji, do której modelka pozowała na białym tle, ubrana jedynie w czarne body pozbawione ozdób. Na koniec fani gwiazdy zobaczyli krótkie wideo castingowe, na którym Karolina przedstawiła się po angielsku i dokładnie pokazała swoją zadbaną sylwetkę. 24-latka do fotek i nagrania dodała dość długi opis, w którym tłumaczyła, że wciąż jest tą samą dziewczyną, którą była dawniej. A jej wygląd to zasługa miesięcy treningów oraz diet.