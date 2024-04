Karolina Szostak jest zakochana?! Właśnie pochwaliła się niespodzianką od "cichego wielbiciela"

Karolina Szostak ma adoratora? "Cichy wielbiciel" sprawił jej niespodziankę

W środę Karolina Szostak opowiedziała instagramowym obserwatorom o pewnej niespodziance, która spotkała ją tego dnia. Okazuje się, że w siedzibie Polsatu na dziennikarkę czekał... okazały bukiet kwiatów. Szostak postanowiła podziękować osobie, która wręczyła jej niespodziewany podarunek. Co ciekawe, nie mogła jednak zrobić tego wprost. Do bukietu została bowiem dołączona jedynie karteczka z jej nazwiskiem - tym samym celebrytka nie dowiedziała się, kto wysłał jej kwiatowy prezent. Wszystko wskazuje więc na to, że Szostak ma tajemniczego adoratora.