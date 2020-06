Karolina Szostak skrytykowana przez internautów. "Nie mam już siły się tłumaczyć"

Cztery lata temu Karolina Szostak schudła aż 30 kilogramów, czym zaskoczyła wielu swoich fanów. Celebrytka zaczęła promować swój styl odżywiania i często opowiadała o drodze do wymarzonej figury. Nie da się ukryć, że to właśnie wtedy stała się jednym z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie.

Karolina Szostak należy do osób, które regularnie udziela się w mediach społecznościowych. Dziennikarka bardzo często zamieszcza nowe zdjęcie ze swojego życia prywatnego. Dzięki temu jest w stanie utrzymać stały kontakt ze swoimi fanami. Ostatnio stała się obiektem krytyki. Internauci zarzucili jej, że jej obecny wygląd to również zasługa lekarzy medycyny estetycznej.

"Drodzy hejterzy, jeżeli ktoś ma aparat na zęby to może to działać na wygląd twarzy, a że pani Karolina ma bardzo chudą twarz, to widać to jeszcze bardziej" - napisała internautka.