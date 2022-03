Kasia Cichopek i Marcin Hakiel rozwodzą się po 17 latach. Najbardziej cukierkowa para przechodzi do historii

Zakochani na parkiecie

Marcin Hakiel nie miał pojęcia, kim jest Kasia Cichopek. Był rok 2005, on pracował na planie "Tańca z gwiazdami" jako profesjonalny tancerz. Wiedział, że przyjdzie mu trenować aktorkę. Ale ani nazwisko Cichopek, ani tytuł "M jak Miłość" nic mu nie mówiły. Szybko zrozumiał skalę swojej ignorancji, bo to był moment, w którym telenowelę TVP oglądało nawet 8 mln widzów w jeden wieczór! To był też świetny czas dla tanecznego show, wtedy jeszcze na antenie TVN. To w tej edycji Małgorzata Foremniak poznała młodszego od niej Rafała Maseraka... ale to już inna historia miłosna.