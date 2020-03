Kasia Cichopek nie nudzi się podczas narodowej kwarantanny. Pokazała, jak spędza czas z córką

Katarzyna Cichopek, podobnie jak wiele gwiazd, nawołuje do tego, by w czasie pandemii koronawirusa nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to niezbędne.

Katarzyna Cichopek stara się nie wychodzić z domu. Spędza czas z dziećmi (ONS.pl)