Kasia Cichopek szykuje 40. urodziny. "Oswajałam tę liczbę już od roku"

Katarzyna Cichopek jest wiecznie zapracowana – czy to w telewizji na planie "M jak miłość" i różnych programów, czy to w związku z działalnością w mediach społecznościowych. Do tego zajmuje się wychowywaniem dwójki dzieci, które zostały z nią po głośnym rozstaniu z Marcinem Hakielem. W piątek 7 października będzie miała jednak chwilę wytchnienia na spotkanie z bliskimi, którzy będą jej śpiewać "sto lat".