Kasia Dziurska pokazała wyrzeźbiony brzuch. O takiej sylwetce marzy niejedna jej równolatka

Fanki gwiazdy sportu były zachwycone jej sylwetką. "Śliczna", "Kaśka, no jest kosa", "Cudnie wyglądasz", "Kasieńka, ślicznie", "To jest ogień!" - to tylko kilka z komentarzy, które można znaleźć pod jej zdjęciem. I my musimy przyznać, że sylwetka Kasi Dziurskiej jest absolutnie obłędna!