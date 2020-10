Kasia Dziurska znowu zachwyca. Tym razem sporo odkryła

Kasia Dziurska ma świetne ciało, o czym zresztą sama doskonale wie. Dlatego też chętnie chwali się swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Tym razem sporo odsłoniła!

Kasia Dziurska, choć na co dzień siedzi w temacie fitness, największą popularność zdobyła dzięki programom telewizyjnym. W parze z Tomaszem Barańskim wytańczyła drugie miejsce w 8. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Niedługo później znowu pojawiła się na ekranach telewizorów - tym razem w show "Dance Dance Dance". W tym programie jej partnerem był jej narzeczony - Emilian Gankowski. Tutaj trenerka również trafiła na podium, choć tym razem musiała zadowolić się trzecim miejscem.

Kasia Dziurska szybko zdobyła sympatię widzów. Nie tylko jej taneczne wyczyny przyciągały uwagę, lecz i ona sama. Piękna, uśmiechnięta blondynka przykuwała spojrzenia także swoją figurą, która, trzeba przyznać, jest naprawdę świetna.

Fani trenerki dostrzegają jej atuty, ale i ona sama ma ich świadomość. Kasia Dziurska wie, że wygląda świetnie i nie zamierza tego ukrywać. Sylwetka to w końcu efekt jej ciężkiej pracy. Patrząc na jej zdjęcia musimy przyznać, że opłaciło się!

"Myśl o problemach, które kiedyś wydawały Ci się nie do pokonania. Dziś nie znaczą już nic. Poradzisz sobie. Jak zawsze!" - napisała pod wakacyjnym zdjęciem trenerka. To jednak nie opis do fotki zrobił na fanach wrażenie, ale odsłonięty brzuch. Kasia Dziurska nie ukrywa swoich atutów, dzięki czemu możemy podziwiać jej idealnie płaski brzuch.

Kasia Dziurska szczerze o followersach: "Dzięki nim istniejemy"

I choć tym razem Kasia Dziurska nie pozowała w bikini, to i tak odsłoniła całkiem sporo, co oczywiście przypadło do gustu jej obserwatorom. Trenerka otrzymała od nich mnóstwo komplementów i wcale nas to nie dziwi, ponieważ Dziurska rzeczywiście wygląda rewelacyjnie.