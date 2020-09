Kasia Kowalska nie stanie przed sądem za majowy koncert

Kosiński był gościem w studio WP. Mówił, że od początku miasto wystosowywało komunikaty, by nie gromadzić się w miejscu wydarzenia, a koncertu wysłuchiwać z balkonów lub przez transmisję online. Mimo to sytuacja wymknęła się spod kontroli. Winą za to prezydent Ciechanowa obarczył Kasię Kowalską. Jego zdaniem to ona namówiła ludzi na przyjście pod scenę. "Nikt tego nie przewidział, że artystka wpadnie na taki pomysł" – powiedział.