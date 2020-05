Przykro to czytać. Kowalska gorzko o Polakach

Gdy już wyjaśniło się, że to nie koronawirus , wybuchła równie gorąca dyskusja co wcześniej.

"Przecież to niesprawiedliwe. Najpierw podejrzewają lekarze, że to ten, a później mówią, że nie ten. Okropieństwo! Przecież teraz nasze łzy i modlitwy straciły na wartości. Jak śmiałaś córeczko zachorować jednak na coś innego?! Piszą do ciebie pełni troski rodacy" - komentuje.

"Mam dla was jednak nadzieję. Przytoczę rozmowę dwóch pań w kolejce. 'Słyszała pani, że ta córka Kowalskiej nie miała tego koronawirusa?'. A druga na to: 'Co pani powie, a tak płakała jej matka'. 'No ale jak nie miała, to może jeszcze zachorować' - dodaje pani po chwili" - cytuje.