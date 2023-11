Kasia Lins: Męczy mnie kult silnej kobiety. Siła jest świadomością. Także własnych słabości

Kasia Lins: Spokój. I to ciekawe, bo nigdy wcześniej na tak długim dystansie tego nie czułam. Jeżeli już udało mi się go osiągnąć, przerywany był rozedrganiem czy poddenerwowaniem. Dopiero kiedy zdecydowałam się na farmakologię, która pozbawiła mnie odczuwania granicznych emocji, odzyskałam determinację do tego, żeby tę płytę napisać. Motywację do pracy regularnej i konsekwentnej. I paradoksalnie – to uruchomiło moją kreatywność. Poczucie normalności okazało się wyzwalające.