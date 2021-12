Kasia Sokołowska otacza się pięknem. Wnętrza, w których żyje są pełne stylu

Przeszłość

Przez kilka lat Kasia Sokołowska miała piękny wakacyjny dom w Kazimierzu Dolnym. Artystowska atmosfera, nieco bajkowy klimat tego miejsca uwiódł ją z miejsca. Dom stojący na wzgórzu, otoczony zielenią przypominał jej o pięknej Toskanii. Dlatego został zaaranżowany tak, by oświetlało go jak najwięcej słońca. Oczywiście projektantka była to w to w pełni zaangażowana.